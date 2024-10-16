وزير خارجية إيران: مستعدون للرد بشكل قوي على أي مغامرة إسرائيلية

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن طهران مستعدة للرد بشكل قوي على أي مغامرة إسرائيلية.

وأضاف عراقجي، في اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية أي تزايد لانعدام الأمن في المنطقة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد أنه على الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها كافة لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسئولان أمريكيان قولهما إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنها حصلت على ضمانات من إسرائيل بعدم استهدافها للمواقع النووية أو النفطية في إيران بينما تستعد للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في وقت سابق من الشهر.

وتعتقد الإدارة كذلك أن إرسال بطارية دفاع جوي عالية الارتفاع إلى إسرائيل وحوالي 100 جندي لتشغيلها قد خفف بعض من مخاوف إسرائيل بشأن الانتقام الإيراني المحتمل والقضايا الأمنية العامة.

مع ذلك، نبه المسئولون الأمريكيون – الذين تحدثوا شريطة عدم كشف هويتهم – إلى أن الضمانات ليست منيعة وأن الظروف يمكن أن تتغير، مشيرين إلى أن سجل إسرائيل في الوفاء بتأكيداتها في الماضي مختلط، وغالبا ما عكس السياسات الداخلية التي قلبت توقعات واشنطن.