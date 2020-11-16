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دعت شركة "جوجل" ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح "جوجل كروم"، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية "الخطيرة" التي استغلها قراصنة، وذلك وفقا لما جاء في "سكاي نيوز" عربية.

وقال موقع "فوربس"، إن شركة "جوجل" أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح "كروم" لأنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"، من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل مهاجمين إلكترونيين.

وأوضح المصدر أن "جوجل" صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات "يحتمل أن تكون خطيرة".

وطلبت الشركة الأمريكية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى "حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين".

ولم تقدم "جوجل" أي معلومات بشأن الثغرات التي استغلها الـ"هاكرز"، أو الجهات التي تقف وراء الهجمات.

كما ذكرت وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن المهاجم "يمكنه استغلال إحدى الثغرات هذه للسيطرة على النظام المتأثر بالهجمة".

وتابعت: "لا يجب التأخر في تحديث متصفحكم. التأخر يترك النافذة مفتوحة أمام المخترقين لاستهدافكم".