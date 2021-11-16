السعودية تدعو إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية في إثيوبيا

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتابع المجلس تطورات الأحداث في إثيوبيا، مجددًا دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية لهم.

وتناول المجلس ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة عن شعبه.

وجدد ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي (ثلاثة) من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.