شعبة بيض المائدة: الأسعار انخضفت قبل استيراد البيض التركي

قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن سعر كرتونة البيض في المزرعة يتراوح بين 148 إلى 150 جنيها، مشيرا إلى انخفاض سعر المستهلك ليتراوح بين 158 و160 جنيها.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، مزيدًا من الانخفاضات بالأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأشار إلى إعلان الشعبة في تصريحات سابقة منذ سبتمبر الماضي عن انخفاض الأسعار في أكتوبر ونوفمبر، وذلك قبل استيراد البيض التركي.

وأوضح أن زيادة الإنتاج ودخول قطعان جديدة أديا إلى وفرة في المعروض وانخفاض في التكاليف، الذي انعكس على أسعار البيض.