 سكرتير عام الصحفيين يقترح عقد مؤتمر عام للنقابة كل 4 سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2024 6:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سكرتير عام الصحفيين يقترح عقد مؤتمر عام للنقابة كل 4 سنوات

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
محمد فتحي ومنال الوراقي
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 6:30 م

جمال عبد الرحيم: الصحافة الورقية تحتاج أن نقف بجوارها ونساندها

اقترح جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إضافة توصية للتوصيات التي ستخرج عن هذا المؤتمر بأن يتم عقد مؤتمر عام في نقابة الصحفيين كل 4 سنوات، فيما اقترح عدد من المشاركين في الجلسة الختامية للمؤتمر العام السادس بعقد المؤتمر كل عامين.

واستعرض عبد الرحيم خلال حديثه في الجلسة الختامية للمؤتمر العام السادس، دورات انعقاد المؤتمرات العامة للنقابة، وظروف انعقادها والبالغ عددهم 6 مؤتمرات بالمؤتمر العام الحالي.

وتابع: "أتمنى أن تكون هناك توصيات مهمة تتعلق بالصحافة الورقية لأنها تحتاج أن نقف بجوارها ونساندها فالصحافة الورقية هي تاريخ مصر، معتبرا أن السبب الرئيسي في تراجع الصحافة الورقية هو تراجع هامش الحرية.

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