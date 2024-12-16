القومي للمرأة بجنوب سيناء ينظم ورشة عمل للسيدات على الخطوات الأساسية لتصنيع منتجات الفيبر جلاس

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة جنوب سيناء، ورشة عمل تدريبية متخصصة في تعليم السيدات أعمال الفيبر جلاس؛ بهدف تمكين المرأة ودعمها بمهارات جديدة لتعزيز دورها في المجتمع، وذلك تحت رعاية أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة نها الحسيني مقررة فرع المجلس بجنوب سيناء، إن الورشة استهدفت تعريف السيدات بالخامات المستخدمة في هذا المجال، وتزويدهن بمهارات عملية في طرق التصنيع والتشطيب بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير فرص عمل لهن.

وأوضحت مقررة فرع المجلس، في تصريح اليوم، أن الورشة تضمنت التعريف بالخامات المستخدمة من قبل خبراء متخصصين، مقدمين شرحًا تفصيليًا حول المواد المستخدمة في صناعة الفيبر جلاس، مثل الألياف الزجاجية Fiberglass والراتنجات Resins، إضافة إلى المواد المساعدة كالمصلدات والأصباغ. مع التركيز على أهمية اختيار المواد ذات الجودة العالية لضمان إنتاج منتجات متينة وعملية.

وأكدت أن الورشة لم تغفل التعرف على طرق العمل وتشطيب المنتج، وتدريب المشاركات على الخطوات الأساسية لتصنيع منتجات الفيبر جلاس، بداية من تجهيز القوالب وحتى مرحلة التشطيب النهائي.

وتابعت: "كما تضمن التدريب كيفية إعداد القوالب واستخدامها، وتطبيق طبقات الألياف الزجاجية والراتنجات بشكل صحيح للحصول على منتج قوي ومتين، وأساليب الصنفرة والتشطيب لإعطاء المنتجات مظهر نهائي جذاب، وتقديم نصائح حول إضافة الطلاء والألوان لتحسين الشكل الجمالي للمنتجات".

وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى تمكين السيدات من اكتساب مهارات تفتح لهن أبواب للعمل الحر، وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهن، كما توفر لهن فرصة للمساهمة في السوق المحلي بإنتاج منتجات ذات جودة عالية، مثل الأثاث والأدوات المنزلية وبعض المكونات الصناعية.

وأضافت أنه سيجري عقد المزيد من الورش التدريبية في مجالات متنوعة لدعم المرأة وتنميتها اقتصاديًا؛ لتحقيق رؤية المجلس القومى للمرأة؛ لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات العملية، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز دورها كعنصر أساسي في بناء المجتمع، ويعمل على تحسين مستوى دخل المرأة والأسرة.

وأعربت المشاركات، عن سعادتهن بالمعرفة الجديدة التي اكتسبنها، مبدين حماسهن لتطبيق ما تعلموه في مشروعات مستقبلية.