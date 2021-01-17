دراسة: زيادة أهمية الاستهلاك الأخلاقي بالنسبة للمواطنين الألمان

أظهر استطلاع ألماني حديث أن المواطنين الألمان صاروا ينتبهون بشكل أكبر خلال تسوقهم للمعايير الأخلاقية.

وجاء في الدراسة التي أجرتها مؤسسة "أوتو جروب" للتجارة والخدمات في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها ونشرت نتائجها اليوم الأحد، أن المعايير الأخلاقية أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من قرار الشراء بالنسبة لـ 70% من الأشخاص في ألمانيا.

جدير بالذكر أن هذه النسبة تزيد بست نقاط مئوية مقارنة بدراسة سابقة تم إجراؤها في عام 2013.

وذكر واحد من كل خمسة أشخاص ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم صاروا يتسوقون بشكل أكثر وعيا بالمعايير الأخلاقية منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الاستطلاع، قاطع 68 بالمئة من الأشخاص حاليا مقدمي السلع الذين يظهرون سلوكا غير عادل تجاه العاملين لديهم.

وذكر 63 بالمئة أنهم على استعداد لتحمل زيادة النفقات لمنتجات محايدة للبيئة.

وبحسب البيانات، شملت الدراسة تحت اسم "دراسة 2020 عن الاستهلاك الأخلاقي" 1149 مواطنا ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 14 و70 عاما وتم إجراؤها في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر عام 2020.