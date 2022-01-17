 انفجار في صهاريج محروقات وحريق بمنطقة إنشاءات في مطار أبو ظبي الدولي - بوابة الشروق
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انفجار في صهاريج محروقات وحريق بمنطقة إنشاءات في مطار أبو ظبي الدولي

أرشيفية
أرشيفية
أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 12:10 م

أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار في المنطقتين، وقد تكون هي التي تسببت في الانفجار والحريق. وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر عن الحادثين.


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