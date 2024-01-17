متحدث الحكومة: نتلقى أي آراء بصدر رحب ونعمل على حل كل المشكلات والتحديات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الحكومة تتلقى أية آراء بصدر رحب، وتعمل على حل كل المشكلات والتحديات».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على هذا التوجه خلال اجتماع الحكومة اليوم.

وذكر أن «مدبولي» طالب الوزراء بضرورة زيارة مواقع للعمل والإنتاج؛ لمتابعة خطط العمل الوطني، وإجراء حوارات مع المواطنين والمستثمرين، والعمل على حل مشكلات القطاع الخاص.

وأكد أن «رئيس الحكومة والوزراء على أتم الاستعداد؛ للاستماع إلى كل الآراء، وتلقي كل المقترحات، والعمل على حل المشكلات كافة».

ولفت إلى «تشديد مدبولي، على أهمية التواصل مع المواطنين، ومتابعة المشروعات التنموية المختلفة التي تقوم بها الدولة، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة على مستوى كل وزارة».

وذكر أن «آليات المتابعة والرقابة على مستوى الوزارات المختلفة والجهات الرقابية والمحافظات، تزيد من عملية المتابعة والتفاعل مع الشارع في الفترة المقبلة».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج؛ لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أي تحديات تطرأ في هذا الشأن.