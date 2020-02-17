الكرملين: ماكرون يؤيد تطوير الحوار الروسي الفرنسي والروسي الأوروبي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنصار تطوير الحوار الروسي الفرنسي، الذي يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمات.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "نحن نعرف شيئا واحدا فقط ، إنه مؤيد ملتزم بتطوير الحوار الروسي الفرنسي، والروسي الأوروبي"، مشددا على عدم وجود أي بديل للحوار من وجهة نظر الوصول للتفاهم، والعثور على طرق الخروج من العديد من الأزمات التي تشكل تحديا لنا اليوم".

وأضاف بيسكوف أن "روسيا تعارض بشكل قاطع أن تتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية، ونحن من جانبنا، لا نسمح بإمكانية أن تفعل روسيا الشيء نفسه بالنسبة لدول ثالثة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، في وقت سابق، إن النهج المعقول في التعامل مع روسيا يكون عن طريق الانخراط مجددا في حوار استراتيجي.