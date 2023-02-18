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مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية مسيسيبي الأمريكية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 11:30 م
ذكرت قناة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية أن 6 أشخاص قتلوا في مقاطعة تيت بولاية مسيسيبي الأمريكية إثر سلسلة من عمليات إطلاق النار، اليوم الجمعة.

ونقلت القناة عن رئيس شرطة المقاطعة الأمريكية، براد لانس، قوله: إن إطلاق النار وقع داخل مجمع "اركابوتلا" على الطريق الذي يحمل الاسم نفسه.

وأضافت القناة الأمريكية أن من بين القتلى امرأة قُتلت داخل منزل على طريق أركابوتلا بينما أصيب زوجها خلال الحادث لكن من غير الواضح ما إذا كان قد أصيب بالرصاص.

ورصد مسؤولون بمقاطعة تيت بولاية مسيسيبي المشتبه به داخل سيارة على طريق اركابوتلا وتم احتجازه في الحال، إلا أنه لم يتم الكشف عن هويته.

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