رئيس وزراء المجر يستهدف طي صفحة فضيحة العفو عن الانتهاكات الجنسية

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى إصلاح شامل لقوانين ومؤسسات دعم الأطفال في البلاد، في محاولة لنزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة التي هددت بتآكل الدعم لحزبه.

وقال أوربان عن استقالة الرئيسة مؤخرا، خلال إلقاء خطابه السنوي عن حالة الأمة اليوم السبت أمام مجموعة مختارة من المؤيدين: "كان هذا مثل كابوس، لقد أنهكنا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتضرب الأزمة، التي بدأت في أوائل فبراير وأدت إلى استقالة كاتالين نوفاك، أول رئيسة للمجر، جوهر أيديولوجية الحزب الحاكم المحافظة التي تركز على الأسرة والأطفال. وتتركز الفضيحة على صدور عفو رئاسي العام الماضي عن مدان ضغط على الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم جنسيا في دار لرعاية الأطفال من جانب مدير الدار لسحب وتغيير شهاداتهم .

وقال أوربان في أول تصريحات له حول القضية منذ استقالة نوفاك قبل أسبوع: "قرار العفو الذي اتخذته الرئيسة رفضته أغلبية ساحقة من المجريين".

وأضاف: "لقد تفككت وحدة الأمة بقرارها، لذلك لم يكن بإمكانها استعادتها بعد الآن".

ونتيجة لهذا الكشف، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في بودابست أمس الجمعة لدعوة الحكومة إلى إصلاح نظام رعاية الأطفال المهمل في البلاد.