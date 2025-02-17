مسئولون أمريكيون وروس يصلون السعودية اليوم تحضيرا لقمة مرتقبة بين ترامب وبوتين

يصل صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فضلاً عن زيارة مرتبقة مساء اليوم لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتستهدف المحادثات المقررة بين المسؤولين الأميركان والروس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا، حيث وجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها- حسب قناة العربية.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت أن مسؤولين أميركيين وروساً سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.

ومن المنتظر أن تشمل المحادثات الرئيسَ الأوكراني فولودومير زيلينسكي كذلك، بحسب ما قاله الرئيس ترامب. فكلا الطرفين الروسي والأوكراني، كما أكد الرئيس الأميركي، يريدان إنهاء الصراع بسرعة.

وقال الرئيس الأميركي إن إدارته تعمل بجد لتحقيق تقدم في ملف الحرب في أوكرانيا، كما أكد أن الرئيس الأوكراني سيكون له دور في المحادثات المتوقع إجراؤها في السعودية.

وأضاف بالقول: "نحن نتقدم. نحاول التوصل إلى سلام مع روسيا وأوكرانيا، ونعمل بجدية شديدة على ذلك. إنها حرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ أبدًا".