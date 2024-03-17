اعتقال شبكة آسيوية تمارس عمليات السرقة والسطو المسلح في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت شبكة أجنبية مسلحة تضم خمسة أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية لتنفيذ أعمال السطو المسلح والسرقة.

وأوضح البيان، الذي وزع اليوم، أن قوات الشرطة ألقت الليلة الماضية، القبض على متهم آسيوي الجنسية في منطقة الأعظمية ببغداد، أطلق النار على أحد قوات قيادة شرطة بغداد الرصافة قرب جامع أبي حنيفة، وأظهرت التحقيقات معه أنه أحد أفراد شبكة مجرمة، نفذت مجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقة مكونة من خمسة متهمين.

وذكر البيان أن قوات الشرطة والاستخبارات شرعت بعمليات البحث والتحري والوصول إلى مكان تواجد هذه الشبكة ضمن منطقة بغداد الجديدة "شرقي بغداد" حيث قام أحدهم بإطلاق النار من خلال مسدس على القوة المنفذة للواجب.

وكان رد فعل القوة فورياً، حيث أصيب هذا المتهم وتم إلقاء القبض على جميع أفراد هذه الشبكة التي تبين أنها دخلت بغداد عن طريق التهريب ولا يمتلك أفرادها أية مستمسكات أصولية أو أوراق إقامة، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً ودراجة نارية.

كما ذكر البيان أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.