بريطانيا: الشرطة تتحرى عن احتمال وجود صلة بين اكتشاف عشرات الحيوانات النافقة مجددا وواقعة مماثلة سابقة

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قال رجال شرطة يحققون في اكتشاف حيوانات نافقة متناثرة أمام متجر محلي، إنهم مازالوا يتحرون عن وجود صلات محتملة لهذا الحادث بحادث مماثل وقع في الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، إنه تم العثور على حوالي 50 من الأرانب البرية وبومة بيضاء وصقر صغير جميعها نافقة وملقاة خارج متجر بروتون المجتمعي في هامبشاير صباح أمس الأول الجمعة .

وقال أمين صندوق المتجر إن البومة البيضاء والصقر كانا "محشوران" خلال مقابض الأبواب وكانت هناك دماء تلطخ النوافذ.

وفي 9 فبراير، تم العثور على 25 حيوانا بريا نافقا بالقرب من مدرسة ابتدائية على طريق دانيس في قرية أوبريدج، على بعد حوالي ستة أميال من بروتون.

وذكرت صحيفة محلية أنه تم اكتشاف طيور الدراج والأرانب البرية نافقة مع "غزال مقطوع الرأس".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن شرطة هامبشاير وجزيرة وايت باشرت تحقيقا، لكنها توقف بسبب عدم وجود خيوط لمواصلة التحقيق.

وقالت الشرطة، التي تنظر الآن في الاكتشاف الأخير، لوكالة الأنباء البريطانية، إنه "في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق في حادثة بروتون، يظل رجال الشرطة يتحرون عن وجود أي صلات محتملة بحوادث سابقة".

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على سيارة سوزوكي جراند فيتارا محترقة، ويُعتقد أن لها صلة بالواقعة الأخيرة.