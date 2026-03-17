3955 صاروخا ومسيرة حصيلة هجمات إيران على 7 دول عربية في 17 يوما 

استهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 3 آلاف و955 صاروخا وطائرة مسيرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء أجرته الأناضول استنادًا إلى بيانات رسمية حتى مساء الاثنين.

وتأتي هذه الهجمات التي شنتها طهران خلال 16 يوما، في إطار ما تقول إنه رد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل عليها منذ 28 فبراير الماضي.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات، تليها الكويت، ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، فيما كانت سلطنة عمان الأقل استهدافا.

وتؤكد طهران أنها لا تستهدف دولا بعينها، بل "قواعد ومصالح أمريكية"، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها تعاملت مع 304 صواريخ باليستية و15 صاروخا جوالا (كروز)، إضافة إلى 1627 طائرة مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

الكويت

ولم تعلن الكويت حصيلة محدثة للهجمات الإيرانية، لكن بحسب رصد "الأناضول"، فإنها تعرضت لهجمات بـ 257 صاروخا و516 مسيّرات على الأقل، مع تسجيل اعتراضات شبه يومية لصواريخ ومسيرات اخترقت الأجواء.

البحرين

أعلنت قوة دفاع البحرين، في بيان مساء الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 129 صاروخا و215 طائرة مسيّرة، منذ بدء الهجمات الإيرانية.

قطر

تعرضت قطر لهجمات بما لا يقل عن 174 صاروخا، و84 طائرة مسيرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفقا لرصد الأناضول.

السعودية

تشير البيانات الرسمية إلى تعرض السعودية لهجمات بـ25 صاروخا و389 مسيرة على الأقل، مع التركيز على استهداف المنشآت الحيوية، خصوصا في العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، وفق رصد الأناضول.

الأردن

أفادت بيانات الجيش الأردني بأن المملكة تعرضت لهجمات بنحو 204 صواريخ وطائرات مسيرة، جرى اعتراض معظمها.

سلطنة عُمان

تعرضت سلطان عمان لهجمات محدودة بواسطة 16 طائرة مسيرة، استهدفت بعضها منشآت مدنية وموانئ، وفق وكالة الأنباء العمانية.