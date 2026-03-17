احتفالية روحانية كبرى بساحة الشيخ الطيب في الأقصر إحياءً لليلة القدر

شهدت ساحة الشيخ الطيب في القرنة في الأقصر، احتفالية دينية كبرى لإحياء ليلة القدر، وسط أجواء روحانية مميزة ومشاركة واسعة من أهالي المنطقة ومحبي الساحة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الدينية السمحة.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال إقامة صلاتي العشاء والتراويح، حيث أمِّ المصلين الشيخ الطيب محمد حسان القائم بأعمال مدير مديرية الأوقاف في الأقصر، وسط حضور كبير من المصلين الذين توافدوا إلى الساحة لإحياء الليلة المباركة.

واختُتمت الاحتفالية بفقرة من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ حسين محمد حسين إبراهيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين عاشوا أجواءً إيمانية مفعمة بالخشوع والروحانية.

وأكد المشاركون أن إحياء ليلة القدر في ساحة الشيخ الطيب في القرنة يعد من الفعاليات الدينية التي تحرص الساحة على تنظيمها سنويًا، لما لها من دور في تعزيز الروابط الروحية والاجتماعية بين الأهالي ونشر القيم الإسلامية السمحة في المجتمع.