نيفين جامع عن توليها وزارة التجارة: الله أراد لي خدمة الوطن

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها منذ توليها الوزارة لم يحدث أن اجتمع مجلس الوزراء في إطار خارج العمل، نظرًا لظروف كورونا والإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى عقد جزء من لقاءات العمل من خلال الفيديو كونفرانس مع حضور الوزراء وفقًا للموضوعات المعروضة في المجلس.

ونفت خلال لقاء لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، تعاليها على أقربائها أو حتى الغرباء بعدما توليت منصب وزير الصناعة، ذاكرة أنها تتواصل في نهاية كل يوم مع كل من يهاتفها على هاتفها المحمول على مدار اليوم.

وأضافت أنها تجيب على هاتفها فقط في حالة كان الاتصال من أبنائها، والذين لا يهاتفوها إلا في الضروريات، موضحة أنها تعتبر العمل الوزاري أن الله أراد لها خدمة للوطن بشكل كامل.

وعن أول يوم تلقت فيه خبر توليها الوزارة، أعربت عن سعادتها لحظة تلقيها اتصالًا هاتفيًا من مؤسسة الرئاسة يبلغها لموعد حلف اليمين، مشيرة إلى أنه كان هناك توقعات سبقت هذا الاتصال بتوليها الوزارة.

وأشارت إلى لقائها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أبلغها بخبر تنصيبها وزيرة الصناعة، مضيفة أنها لم تبلغ أي أحد بالخبر سوى أبنائها.

وتابعت: «عندما تم تبليغي بموعد حلف اليمين كان لدي مشاعر سعادة وإنجاز لمجهود كبير»، لافتة إلى حديث ابنتها لها وقتها التي قالت لها أنها تفتخر بها.

وأوضحت أنها تعمل لكي تخدم بلدها وتترك لأولادها اسمًا يفتخرون به، راوية لحظة حلفها لليمين أمام رئيس الجمهورية وحرصها على حفظ القسم لكي لا ترتدي نظارة القراءة أمام الرئيس.