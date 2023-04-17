نحو 64 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التركية المقبلة

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية أحمد ينار، اليوم الاثنين، أن نحو 7ر60 مليون شخص سوف يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وأضاف أن 4ر3 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج سوف يتم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم.

وستعقد الانتخابات في تركيا في 14 مايو المقبل، في حين يبدأ الأتراك بالخارج الإدلاء بأصواتهم في 27 أبريل الجاري.

ويذكر أنه يمكن للشباب القيام بدور مهم في الانتخابات المرتقبة. وقال يتار إن نحو 5 ملايين ناخب لأول مرة في تركيا سوف يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات.

وتعتزم الهيئة الإعلان في وقت لاحق عن كيفية إدارة الانتخابات في المناطق التي دمرتها زلازل 6 فبراير الماضي. وكان أكثر من 50 ألف شخص قد لقوا حتفهم في جنوب شرق تركيا، كما أصبح الملايين من المشردين بعد كارثة الزلزال.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن نحو 7ر3 مليون شخص غادروا المنطقة التي ضربها الزلزال. ولكن وفقا لهيئة الانتخابات، 133 ألف شخص فقط سجلوا أنفسهم للإدلاء بأصواتهم في مناطق أخرى حتى الآن.