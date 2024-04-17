كلاسيكيات تراث الطرب على مسرح معهد الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 19 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين يؤديها كل من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد الوزيري، محيي صلاح، أحمد صبري، ياسر سليمان.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.