أعربت الفنانة غادة عبد الرازق، عن ندمها على دخولها مجال التمثيل، كاشفة عن رغبتها في تغيير قرار دخولها مجال التمثيل لو عادت بالزمن، قائلة: «لو رجع بيا الزمن؛ مكنتش هخش التمثيل».



واعترفت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أنها قدمت تضحيات كبيرة بسبب التمثيل أثرت على حياتها الشخصية، معقبة: «التمثيل أفادني كثير جدًا ووضعني في مكانة رهيبة ومنحنى حب الناس وحاجات ثانية كثيرة؛ لكنه خذ مني حاجات كثيرة آوي آوي في حياتي أثرت عليا».



وعبرت عن شعورها بالندم على بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها في حياتها؛ بسبب التسرع والعناد ، قائلة: «في قرارات أخذتها في حياتي وندمت عليها بسبب تسرعي والعناد»، مؤكدة أنها أصبحت أكثر ذكاءً مع التقدم في العمر وتأخذ وقتا أطول قبل اتخاذ أي قرار.



وأكدت أن أولوياتها الحالية هي عائلتها (ابنتها روتانا، أحفادها، أهلها)، مشددة على رغبتها في العيش بسلام بعيدا عن الصراعات، قائلة: «دلوقتي عقلي ييغلب مشاعري، ومعنديش خلق للمحاربة، الحبة اللي فاضلة عندي لحياتي ولبنتي وأحفادي وأهلي وعملي، معنديش أي فرصة أصفي حسابات».