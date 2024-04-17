كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن شعورها بأن مسلسل «صيد العقارب» كان بمثابة نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه ساعدها على «كسر نحس» النجاحات الكبيرة السابقة.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى أنها كانت تسعى لنجاح يكسر حاجز النجاح الذي حققته في أهم أعمالها السابقة، قائلة: «حسيت إنه نقلة كبيرة جدا منذ البداية، كان نفسي في نجاح معين في حياتي يكسر النحس بتاعهم، لأن النجاح اللي متعرفش تعدي سقفه يعتبر نحس، ودي كانت أزمة ونحس كسرت نحسهم».

وأضافت أنها كانت مصممة على تقديم عمل اجتماعي مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في السنوات الأخيرة، بعيدا عن نهج «ضرب النار» في الحلقات الأولى؛ لجذب المشاهدين ثم «الحشو» في باقي الأحداث.

وأوضحت أنها سعت لتقديم مسلسل متكامل تترابط أحداثه بشكل منطقي، مع تصاعد الحبكة الدرامية في الحلقات الأخيرة، قائلة: «قدمت مسلسل شرعي طبيعي زي اللي كان بيتقدم زمان في أرابيسك وليالي الحلمية ومشيت في الدائرة العادية زي ما درسنا لغاية ما نقفل عالي علشان ده الصح».

وانتقدت اعتماد بعض المسلسلات الرمضانية على أسلوب التشويق المبالغ فيه في الحلقات الأولى؛ لجذب الجمهور، قائلة: «صيد العقارب مسلسل اجتماعي من زمن الجمهور لم ير مثله، لأنه تعود في رمضان بأول 5 حلقات يا تنقل يا تموت يا تدخل السجن، أول 5 حلقات ضرب نار عشان نجذب الجمهور، والحلقات الوسط حشو، ونقفل بآخر 5 حلقات توب علشان الجوائز».

وعن الأعمال التي لم تحبها في مسيرتها، قالت إنها كثيرة؛ لكنها تتحفظ على ذكرها احتراما للأشخاص الذين شاركوها فيها.