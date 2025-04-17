ترامب يرد على تقارير عرقلته خطة إسرائيلية لمهاجمة إيران.. ماذا قال؟

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يفيد بأنه عرقل خطة إسرائيلية لمهاجمة إيران، قائلاً: "لا أقول إنني منعت ذلك، فأنا لست مستعجلاً على القيام بذلك".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إيران لديها القدرة على أن تكون دولة عظيمة وتعيش بسعادة. هذا هو الخيار الأول، أما الخيار الثاني فسيكون سيئاً للغاية بالنسبة لإيران، وأعتقد أنهم يريدون التفاوض"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأكد ترامب أن "إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية. الأمر بسيط للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل فكرت جديا في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني عدة مرات منذ أكتوبر 2024.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت تقريرا، صباح الخميس، أفاد بأن إسرائيل كانت تأمل في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني في مايو 2024، بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وكان العديد من كبار المسئولين الإسرائيليين منفتحين نظريا على الفكرة، وكانت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر ثقة من أي وقت مضى بقدرتها على تنفيذ مثل هذه العملية، خاصة بعد تنفيذ هجوم ناجح ضد إيران في أبريل 2024، وعمليات ناجحة في اليمن، رغم بعدها الجغرافي الأكبر من إيران.

ومع ذلك، لم يكن كبار المسئولين الإسرائيليين مستعدين لتنفيذ العملية دون موافقة الولايات المتحدة، بما يشمل ضمان الحماية الأمريكية من رد متوقع بصواريخ باليستية على نطاق أوسع من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وبسبب معارضة إدارة جو بايدن، اختارت إسرائيل تدمير أنظمة الدفاع الجوي من طراز S-300 الإيرانية، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية.

وبعد انتخاب ترامب، واجهت خطوة إسرائيل معارضة من بعض أطراف إدارة ترامب، التي تفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران.

لكن ترامب اختار في النهاية المسار الدبلوماسي النووي مع إيران، وطلب من إسرائيل عدم تنفيذ الهجوم.