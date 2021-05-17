بولندا تسمح لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالتسجيل للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا

سمحت السلطات في بولندا لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالتسجيل للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في إطار تكثيف البلاد لحملتها لتلقيح المواطنين.

وذكر "راديو بولندا" اليوم الاثنين أن وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اللقاحات الثلاثة الأخرى المستخدمة في بولندا هي "جونسون أند جونسون" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" ومسموح بها فقط لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها بدأت في تقييم طلب من شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" والألمانية "بيونتك" لتمديد الموافقة على استخدام لقاح فيروس "كورونا" ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

ويتطلب تطعيم القصر موافقة الوالدين في بولندا.

التتبع