بلينكين يعتزم مناقشة قضية نورد ستريم 2 مع لافروف

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مناقشة العلاقات الثنائية ومشروع نورد ستريم 2 مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزاري لمجلس القطب الشمالي.

وردا على سؤال عما إذا كان يخطط لإثارة قضية نورد ستريم 2، قال بلينكين للصحفيين المرافقين له في زيارته إلى الدنمارك: "يمكن أن يتم طرح الموضوع في الاجتماع الثنائي، على ما أعتقد، وأن نفس الشيء ينطبق على لافروف".

وأفاد "لقد كنا واضحين للغاية، كما فعل الكونجرس، في وجهات نظرنا بشأن نورد ستريم 2 وأنه مشروع استراتيجي روسي يقوض الأمن الأوروبي وأمن الطاقة الأوروبي، لذلك سنرى ما إذا كانت هذه الأشياء ستثار مرة أخرى".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "لا نسعى للتصعيد ، نحن ببساطة مرة أخرى نبحث عن علاقة أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها، وأعتقد أن هناك مجالات يمكننا فيها مناقشة هذه الأمور مع وزير الخارجية لافروف".

وذكر "لقد تمكنا من القيام بتمديد معاهدة ستارت الجديدة المهمة لمدة خمس سنوات على الفور ولكننا ننظر أيضا إلى المجالات التي تصرفت فيها روسيا بقوة وبذلت جهودا خبيثة، كما قال الرئيس، وستكون هناك تكلفة".

ويقوم بلينكين برحلة إلى الدنمارك وأيسلندا وجرينلاند في الفترة من 16 إلى 20 مايو.