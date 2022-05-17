زياد بهاء الدين: الآثار العميقة للحرب الأوكرانية لن تنتهي بمجرد انتهاء العمليات العسكرية

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن توقعاته بأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تطول وتعتبر نقلا لما جرى تناوله والاتفاق عليه عالميًا، خصوصا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي انتهت إلى أن هذا الموضوع لن ينتهي بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بهاء الدين، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء الاثنين، أن الآثار العميقة التي حدثت خلال الحرب على روسيا وأوكرانيا والبلدان المجاورة وأيضا على التضخم العالمي لن تنتهي بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، وهذا ما انتهت إليه الغالبية من الآراء.

وأوضح أن الغرض من انتهاء مركز بحثي أو منظمة دولية إلى هذا الرأي ليس مجرد القيام بنوع من التنبؤ بل يحمل رسالة بأنه على العالم بأكمله، بما فيه مصر كجزء منه، أن يتعامل مع هذا الموضوع على أن آثاره بعيدة، وبالتالي التعامل معه بطريقة كيف سيكون العالم في نهاية هذه المسألة، للاستعداد لعالم ما بعد هذه الأحداث، وليس بطريقة تفويت مدة شهرين والعودة مرة أخرى.

وذكر أن هذا الأمر هو نفسه ما حدث في أزمة كورونا، فلم يكن يعلم أحد كم الوقت الذي ستظل فيه كورونا موجودة، مضيفًا أن البلاد التي استفادت بشكل ما من هذه الأزمات تمامًا هي التي كانت تستعد لما بعد كورونا ربما بطريقة غير التي تسبقها.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الغرض من هذا التوقع هو إيصال رسالة للعالم بأكمله بضرورة التفكير في عالم ما بعد هذه الأزمة الكبيرة.