سلام يطالب بالضغط لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن لبنان بدأ صفحة جديدة في تاريخه بانتهاج سياسة واضحة وحازمة؛ تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على فرض سيادة الدولة للبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وتؤكّد أنّها وحدها تمتلك قرار السلم والحرب.

وشدد خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، اليوم السبت، على أن دعم الأشقاء العرب للبنان في هذه المسيرة «عامل أساسي في إنجاحها».

وأوضح أن الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تنفيذًا كاملًا، انطلاقًا من التزامها بالشرعية الدولية، ومن تمسكها باستعادة سيادتها وتعزيز أمنها وحرصها على إعادة الإعمار.

وذكر أن بيروت لاتزال تعاني من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الأراضي اللبنانية، ومن الخروقات الإسرائيلية اليومية لسيادة البلاد، وإعاقة عودة المواطنين إلى بلداتهم، ورفض إطلاق الأسرى اللبنانيين.

ودعا القادة العرب إلى «الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.