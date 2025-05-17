أصيب مسن فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب مدخل مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "استلمت مسنا مصابا بالرصاص الحي في قدمه عند مدخل مخيم جنين"، ولم يوضح بيان الجمعية ظروف الإصابة.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي من الدخول إلى منازلهم في مخيم جنين منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيمها، حيث تستهدف بالرصاص الحي، وتعتدي بالضرب، على كل من يحاول الاقتراب من مداخل المخيم وتحتجزه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وتدميرا واسعا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع حرب الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 967 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.