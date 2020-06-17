ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا القبولات المصرفية في الإمارات بنسبة 0.3% من 3.156 تريليون درهم تقريبا في شهر أبريل الماضي إلى 3.166 تريليون درهـم في نهاية شهر مايو الماضي.

وأظهرت الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم اللأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من 1.776 تريليون درهم في شهر أبريل من العام الجاري إلى 1.778 تريليون درهم مع نهاية شهر مايو.

ووفق الإحصائيات، انخفض خلال شهر مايو الماضي إجمالي الودائع المصرفية بشكل طفيف وبقيمة 6.7 مليار درهم نتيجة زيادة بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع المقيمين فيما ارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 800 مليون درهم.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.7% من 560 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام الجاري إلى 564.3 مليار درهم في نهاية شهر مايو من العام ذاته.

ويشمل "ن1" النقد المتداول خارج البنوك زائد الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك".

وعلى مستوى عرض النقـد "ن2" فقد بلغت قيمته 1.465 تريليون درهم تقريبا في نهاية شهر مايو الماضي، فيما بلغ قيمة عرض النقد "ن3" نحو 1.751 تريليون درهـم في نهايـة الشهر ذاته.

ويتضمن "ن2" كل من "ن1" زائد الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الإدخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"، في حين يشمل "ن3" كل من "ن2" زائد ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي.

وعزا المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد "ن1" للتراجع بمقدار 2.2 مليار درهم في المتداول خارج البنوك ولارتفاع الودائع النقدية بمقدار 1.8 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي.