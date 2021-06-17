السويد تعتزم تغيير نهجها التكتيكي أمام سلوفاكيا

يأمل يانه أندرسون، مدرب منتخب السويد، أن يقدم فريقه المزيد من كرة القدم خلال مواجهة سلوفاكيا غدا الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وبدأ السويد مشوارها في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع إسبانيا، لتتقاسما معا المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف سلوفاكيا، التي حققت فوزا مباغتا 2 / 1 على بولندا في الجولة الأولى.

وقال أندرسون /58 عاما/ اليوم الخميس "لدينا أسلوب تكتيكي مختلف نوعا ما عن أسلوب مواجهة أسبانيا. ستكون مباراة مختلفة".

وبلغت نسبة استحواذ السويد على الكرة 25%أمام إسبانيا في مباراتهما بإشبيلية ، لكن القائد سيباستيان أندرسون لم يكن قلقا بشأن الانتقادات الموجهة لأسلوب السلامة أولا

وأشار قائد المنتخب السويدي "يمكن للأشخاص أن ينتقدوا، ويمكنهم أن يكون لهم رأيهم. لقد أنتزعنا نقطة أمام أسبانيا".

ولم يذكر أندرسون ما إذا كان سيشارك مع فريقه، مشيرا إلى أنه حتى اللاعبين لا يعرفون من سيشارك أمام سلوفاكيا.