علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أزمة تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعرض الأهلي لأزمة خوض اللقاء بملعب المنافس الوداد في المغرب، بما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان جدلًا كبيرًا قد أُثير في الشارع المصري حول مدى أحقية اتحاد الكرة في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلي في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس "المغرب".

وأكد حازم إمام في تصريحاته التلفزيونية: «لا يوجد عضو في اتحاد الكرة يعلم شيء عن خطاب الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، الخطاب (موصلناش ومكناش نعرف حاجة عنه)».

وأضاف: «اتحاد الكرة لن يتستر على أي أمر خطأ، ومن أخطأ سيتم عقابه».

واسترسل: «الخطابات تأتي إلى اتحاد الكرة وليس لمنزل أعضاء مجلس الإدارة، والخطأ وارد، لكن من الممكن آلا يكون مقصودًا».

وواصل: «الاتحاد لا يريد إيذاء الفرق وكنا نريد أن نساعد الفرق المصرية، وسيكون هناك اعتذار في حال ثبوت الخطأ، وإذا كان هناك خطأ فهو غير متعمد».

وأتم: «بسبب كثرة الأحداث والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، (ممكن حد سها عليه) بشأن الخطاب».