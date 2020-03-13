نقل صلاة الجمعة الثامنة من مسجدي السيدة نفيسة والفتاح العليم

التزام باقي المساجد برفع آذان النوازل فقط.. والأوقاف: 6 ملايين جنيه من باب البر للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك





أقميت شعائر صلاة الجمعة، أمس، على الهواء مباشرة، من مسجد السيدة نفيسة والفتاح العليم، وذلك بحضور عدد محدود من المصلين، و بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، حيث التزمت باقي المساجد برفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل.

أدى خطبة الجعمة، الدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة النشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، حول «مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة»، مشيرا إلى أن الله عز وجل قد اختص من أيام الدهر مواسم تضاعف فيه الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكثر فيها الخيرات وذلك ليكون بالمؤمن على صلة دائمة مع ربه، مستطردا "إن العاقل هو من يغتنم هذه المواسم فيحسن فيها النية والعمل ويقبل على ربه ويستكثر من فعل الخيرات".

وأضاف فخري خلال الخطبة، أنه مما لاشك فيه أننا مقبلين على موسم هو من أعظم المواسم أجرا وأجلها قدرا، وهو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مستطردا "فهي أيام شريفة وأزمان منيرة أعلى الله من قدرها ونبه رسول الله على فضلها ومنزلتها".

وتعد صلاة الجمعة أمس، هي ثامن صلاة جمعة بعد قرابة 4 أشهر على قرار غلق المساجد، والذي اتخدته الوزارة في مارس الماضي، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، حيث أقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضية بمسجدي الجامع الازهر والفتاح العليم، وقبلها بمسجدي السطان حسن والفتاح العليم، وسبقها في مسجد محمد علي بالقلعة وسبقتها بالسيدة زينب، وقبلها بمسجد الحسين، وأيضا بالجامع الأزهر وقبلها بالسيدة نفيسة.

وواصلت غرف عمليات الوزارة الرئيسية والفرعية في متابعة باقي المساجد بالمحافظات، للتأكد من الالتزام بقرار الغلق، ورصد أي مخالفات، ولم ترصد الوزارة حتى كتابة هذه السطور أي مخالفات بباقي المساجد، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليماتها، وأنه لا تهاون أو تردد في محاسبة المخالفين وإنهاء خدمتهم فورا، كما أشارت إلى أنها تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة، بمختلف المديريات والمساجد على مستوى المحافظات، ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى.

وشددت على كافة الأئمة ومسؤولي المساجد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، كما ناشدت جميع رواد المساجد باتباع التعليمات وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه سيتم غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها، منوهة بأن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وفي سياق آخر، اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الخميس، صرف مبلغ ستة ملايين جنيه كدفعة أولى للعام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م من باب البر والإعانات من الموارد الذاتية للوزارة للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة إن ذلك إسهامًا من الوزارة في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن ذلك مع إدراج جميع هذه الأسرة في قوائم الأسرة المستهدفة في مشروع صكوك الأضاحي.