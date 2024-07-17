 بيان رسمي.. ريال مدريد يعلن إدانة المعتدي على فينيسيوس وروديجر - بوابة الشروق
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بيان رسمي.. ريال مدريد يعلن إدانة المعتدي على فينيسيوس وروديجر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 6:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 6:23 م

أكد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، صدور حكم بإدانة شخص اعتدى لفظيا على ثنائي الميرنجي فينيسيوس جونيور وأنطونيور روديجر.

قال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي:" يعلن ريال مدريد أن محكمة التحقيق رقم 5 في بارلا، قد أصدرت اليوم حكما بالإدانة ضد شخص قام، باستخدام أسماء مستعارة مختلفة في منتدى النسخة الرقمية لجريدة «ماركا»، بتوجيه هجمات وإهانات عنصرية خطيرة، ضد لاعبي الفريق فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر".

أضاف:"تمت إدانة المتهم بارتكاب جريمتين مشددتين ضد النزاهة الأخلاقية، بحق فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديجر، بسبب الدوافع العنصرية، كما أن هناك اتهاما بخصوص حالة روديجر، يتعلق بازدراء دينه «الإسلام».

تابع:"قضت المحكمة بعقوبة السجن لمدة 8 أشهر على المتهم، ومنعه من المشاركة في المنتدى المذكور لمدة 20 شهرا، وتم تعليق عقوبة السجن، بشرط أن يشارك المتهم في برنامج للمساواة في المعاملة وعدم التمييز".

أشار ريال مدريد:" هذه الإدانة الجنائية الثانية لمرتكبي الإهانات العنصرية ضد لاعبي ريال مدريد، والأولى التي تعاقب الهجمات غير المقبولة، التي تحدث أيضا في المنتديات الرقمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".

أكمل:" سيواصل ريال مدريد، الذي شارك فينيسيوس جونيور في تقديم الدعوى، العمل على حماية قيم نادينا والقضاء على أي سلوك عنصري، في عالم كرة القدم والرياضة".

أتم:" أخيرا.. نوجه الشكر إلى المواطن الذي أظهر تعاونه مع النادي، عندما اكتشف في منتدى جريدة «ماركا» الإهانات موضوع الإدانة، وأبلغ السلطات ونادينا بها".


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