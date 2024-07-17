مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تدشن مبادرة «صيف شبابنا»

دشنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة "صيف شبابنا"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف أحمد عبدالعزيز، وأحمد مسعد، وكيلا مديرية الشباب والرياضة.

وانطلقت مراسم التدشين من مركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المبادرة تهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة لخدمة أكثر من 50 ألف شاب وفتاة على مستوى المحافظة، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج، منها تدريبات رياضية ومعسكرات صيفية وتأهيلية لسوق العمل، ومعسكرات تحدي الشباب التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى ملتقيات توظيف، وورش تدريبية في الفنون والآداب يجري تنظيمها من خلال مراكز الفنون.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المبادرة تتضمن أيضا أنشطة تطوعية وخدمة عامة، وتشجير ومعسكرات مناخية، إلى جانب لقاءات شبابية توعوية ثقافية ترفيهية، ودوريات وصالونات ثقافية، ومسابقات رياضية في مختلف الألعاب، ومعارض لمنتجات الحرف اليدوية.