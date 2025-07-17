حبس 3 سائقين تسببوا في مصرع 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين إثر حادث محور ديروط

أمرت نيابة ديروط في محافظة أسيوط، بإشراف المستشار أحمد فاروق المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، بحبس السائقين الثلاثة "طه.س.ك، وعرفة.ه.م، ومحمد.ا.ف"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والمتسببين في حادث سيارات حفل الزفاف أثناء السير بمحور ديروط الذي راح ضحيته 4 أشخاص، وأصيب 21 آخرون مساء أمس الأول الثلاثاء.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من العميد حاتم حفني، مأمور مركز ديروط، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتي نقل، وأخرى ميكروباص ضمن موكب حفل زفاف بطريق محور ديروط؛ ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والعميد حاتم حفني مأمور مركز ديروط، والمحاسب يسري سند مدير عام المواقف، وقيادات المحافظة والمديرية.

وتبين من المعاينة الأولية، أنه أثناء سير سيارتي نقل وأخرى ميكروباص على طريق محور ديروط، وبسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين، وقع تصادم بين السيارتين؛ ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 21 آخرين.

وكشفت التحريات، أن السيارة الميكروباص كان ضمن موكب حفل زفاف يسير على طريق المحور.

فيما اتشحت قرية أبو الهدر بمركز ديروط بالسواد بسبب الحادث، وعقب تشييع جنازات المتوفين، قال عدد من الأهالي إن الفاجعة أصابت جميع أهل القرية لأنهم كانوا يشاركون في إحدى حفلات الزفاف لأبناء القرية الذي تحول إلى مأتم.

وفي السياق قال مصدر أمني، إن اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قرر تعيين خدمة مرورية لإجراء التحاليل للسائقين والكشف عن المخدرات وسلامة السيارات.

وأضاف المصدر، أنه تم مد استمرار لجان إجراء تحاليل المخدرات للسائقين بجميع الأمكنة الثابتة والمتحركة حتى نهاية الشهر الجاري.