رئيس وزراء باكستان يشيد باجتماع مجلس الأمن الدولي حول كشمير

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رحب رئيس وزراء باكستان، عمران خان، باجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأراضي المتنازع عليها بمنطقة جامو وكشمير، قائلا إن الاجتماع المغلق أمس الجمعة كان إعادة التأكيد على قرارات سابقة للمجلس.

وقال خان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت: "للمرة الأولى على مدى 15 عاما يتناول أعلى منتدى دبلوماسي في العالم تلك القضية".

وأضاف: "هناك 11 من قرارات مجلس الأمن الدولي تؤكد مجددا حق الكشميريين في تقرير مصيرهم".

وكان اجتماع مجلس الأمن الدولي بمثانة إعادة التأكيد على تلك القرارات.

جاء الاجتماع الذي عُقد بناء على دعوة من الصين بتوصية باكستان بعد تصاعد التوترات في المنطقة بشكل كبير بعد أن ألغت الحكومة الهندية الوضع الخاص لكشمير وأعادت هيكلة حكم الولاية.

وقال وزير الخارجية، شاه محمود قريشي لوسائل الإعلام في إسلام آباد: "جيش باكستان وشعبه مستعدان للدفاع إذا حاولت الهند القيام بأي حدث مؤسف لتحويل اهتمام العالم عن تصرفاتها في كشمير المحتلة".

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة التي تهيمن عليها أغلبية إسلامية حكما ذاتيا، باستثناء المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.

وقسمت تلك الخطوة ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تتم إدارتهما بشكل اتحادي وأثارت توترات جديدة واشتباكات حدودية دموية بين الهند وباكستان، اللتين خاضتا سابقا حربين بشأن كشمير.