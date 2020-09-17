التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة حوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس تدمير طائرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.



وقال العقيد الركن تركي المالكي، المُتحدث باسم قوات التحالف، في بيان له، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.



وأضاف المالكي أن الحوثيين يطلقون الطائرات بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في العاشر من الشهر الحالي تدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، التي أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين.