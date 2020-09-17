مفيد فوزي: حياة فؤاد المهندس الشخصية لم تكن موفقة

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الفنان فؤاد المهندس لم يكن سعيدًا عندما قابله، معقبًا: «مرة قولتله أستاذ فؤاد قميصك ناقصه زرار، قالي أنا محدش مهتم بيا يا أستاذ مفيد محدش بيدلعني محدش بيستناني على الغداء»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أنه كان يحرص ألا يرى الجمهور الجانب البشري من حياة الفنان، لافتًا إلى أن حياة «المهندس» الشخصية لم يكن بها توفيق.

وأشار إلى أن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، كان لا ينام إلا إذا رأى فصل أو فصلين من روايات فؤاد المهندس، متابعًا: «فؤاد المهندس كان يرى أن الضحك للضحك، والضحك تطهير للشخص».

ولفت فوزي، إلى أن الفنان الراحل أعطاه فرصة الراحة الكاملة في المسرح، مؤكدًا أن مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة» أفضل مسرحية أضحت البشر، وفقًا لقوله.

وأوضح أن «التناقض بين أمينة رزق وشويكار كان شيئًا عظيمًا يالمسرحية»، مشيرًا إلى أن «فؤاد المهندس وشويكار لم يتفقا في الحياة ولكنهما اتفقا في الموت».

وتوفي الممثل الكبير فؤاد المهندس، يوم 16 سبتمبر عام 2006، وهو ممثل مسرحي وسينمائي كوميدي من أحد أبرز وأشهر ممثلين الزمن الجمل، وله تاريخ حافل بالأعمال التي تعد من أبرز الأعمال في السينما المصرية.