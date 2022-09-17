هلال الساحل يضرب موعدا مع بيراميدز ويتأهل لدور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية

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حسم فريق هلال الساحل السوداني تأهله إلى دور الـ 32 في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز على فريق جيتا جولد التنزاني في الدور التمهيدي.

ورغم خسارة مباراة الإياب على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، إلا أن فريق هلال الساحل تأهل بالفوز على جيتا جولد بهدفين مقابل هدف وحيد.

بذلك يضرب هلال الساحل موعدا مع بيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مواعيد مباريات دور الـ 32 للكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب في السودان بين 7 و9 أكتوبر المقبل.

على أن تقام مواجهة الإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بين يومي 14 و16 من الشهر ذاته.