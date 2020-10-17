الخشت: تسكين المغتربين والوافدين من اليوم وعلى مدار أسبوعين.. وسعود: تسليم الطلاب أسطوانات منهج الفصل الأول.. وماجد نجم: استمرار تعقيم المنشآت وانتهاء الصيانة



ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجديد 2020 ــ2021 ــ والذى كان من المقرر له أن يبدأ سبتمبر الماضى كل عام ــ عقب فصل دراسى استثنائى بسبب ظروف جائحة كورونا.

ويشهد العام الجديد تطبيق نظام التعليم الهجين بصورة رسمية عقب تعديل قانون تنظيم الجامعات بما يتيح تحويل بعض المناهح للدراسة عن بعد وكذلك تنظيم اختبارات إلكترونية فى بعض المقررات، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب فى الكليات العملية بنسبة 60% حضورا و40% دراسة أون لاين، بينما تختلف نسب الحضور فى الكليات النظرية على حسب طبيعة المواد والمقرر بحيث يدرس الطلاب نسبة لا تقل عن 60%، طبقًا لما قرره المجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن الإجراءات الصحية الوقائية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، إن المنظومة الشاملة للتقييم «جورميه» Assessment Gourmet سيتم العمل بها ضمن منصة الجامعة التعليمية الذكية Smart CU والتى تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية بأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج وجودة الاختبارات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المنظومة الشاملة للتقييم تدير جميع عمليات التقييم بداية من إنشاء المقررات الدراسية وتحديد خطة التقييم ثم مرحلة إنشاء بنوك الأسئلة، وتصميم مواصفات الورقة الامتحانية، وتأليف الأسئلة، وتكوين نماذج الاختبارات المختلفة، وجدولة الاختبارات، وتسكين وتسجيل الطلاب بها، ثم مرحلة تنفيذ الاختبارات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا فى المعامل أو عن بُعد، وتصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة الموضوعية آليًا، وإدارة تصحيح الأسئلة المفتوحة، والوصول إلى إصدار النتائج والإحصائيات.

وتبدأ مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها اعتبارًا من اليوم السبت 17 أكتوبر وعلى مدار أسبوعين، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد.

فى سياق متصل، أنهت جامعة عين شمس إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج وهى كليات الآداب، الحقوق، التجارة، التربية، البنات، وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالفتاح سعود، سيتم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسى الأول كاملا، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به وكذلك جميع ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.

وأكد فى تصريحات صحفية، أنه بتطبيق هذا النظام التعليمى سوف يتم القضاء تماما على استغلال أصحاب المكتبات وتجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفى الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر، الأمر الذى كان يؤثر سلبا على فترة مذاكرة الطالب للمنهج واستيعابه بشكل جيد نظرا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.

وشدد سعود على أن الجامعة تتحمل تكلفة هذه المقررات كاملة لكل الطلاب الخاضعين لنظام التكافل الاجتماعى، أن الطلاب القادرين سوف يتحملون تكلفة تقل كثيرا عن تلك التى كانوا يدفعونها نظير كتب أو مذكرات يحصلون عليها من مكتبات أو مصادر غير معلومة وغير خاضعة لأى إشراف جامعى.

وأعلن رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الجامعى 2020 ــ2021، حيث تواصل فرق الطب الوقائى تعيقم المنشآت والمبانى التابعة للجامعة جميع، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمى ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.

وأكد نجم فى تصريحات صحفية الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وأشار إلى أنه حرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى 750 مترا، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.

وأكد وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة فى جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة مع الحرص على التباعد الاجتماعى وتقليل كثافة الطلاب فى القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ووضعت الجامعة ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.

كما أعلنت جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية؛ وحددت الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب، وإجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين جميع بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.