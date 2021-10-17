وارسو تدافع عن إقامة سياج حدودي بين بولندا وبيلاروس

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دافع وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك عن قرار وارسو ببناء سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع بيلاروس، حيث تتزايد المخاوف في أجزاء من أوروبا بشأن تزايد أعداد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني.

وكتب وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك على تويتر اليوم السبت: "لولا السياج والتعاون الجيد بين الجنود وحرس الحدود، لكنا شهدنا أزمة هجرة مثل عام 2015".

وتخطط الحكومة في وارسو لاستبدال السياج الموجود حاليا على الحدود بهيكل دائم، رغم أن المسؤولين يواصلون وصف هذا السياج بأنه "حاجز" وليس "جدارا".

وقال حرس الحدود البولندي إن مجموعة تضم أكثر من 70 مهاجرا حاولت بالفعل عبور الحاجز الحالي بالقرب من قرية ميلنيك أمس الجمعة. وأضاف الحراس: "دافعنا عن الحدود مع الجنود".

وقال حرس الحدود البولندي إن أمس الجمعة شهد 592 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني بين بيلاروس وبولندا.