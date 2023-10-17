إبراهيم عيسى يتهم حماس بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين: 16 سنة أنفاق بدون ملجأ واحد!

هاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قائلا إنها «ارتكبت.. وترتكب» جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني منذ سيطرتها على الحكم عام 2007.

واستند خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، في هجومه على الأخيرة إلى تجاهلها بناء ملاجئ لحماية الأطفال والنساء والشيوخ من الهجمات الإسرائيلية على مدار 16 عاما من الحكم شهدت خلالها حوالي ثماني حروب مع جيش الاحتلال رغم قدراتها البارعة في بناء الأنفاق.

ووصف احتراف وكفاءة الفلسطيني المنتمي لحماس في بناء الأنفاق تحت الأرض بأنها «تدرس» وفقا لشهادات إسرائيل، قائلا: «على مدى 16 سنة حماس أقامت غزتين واحدة فوق نعلمها جميعا، والثانية الآلاف الكيلوات من الأنفاق تحت الأرض تستخدم للعمل العسكري والسلاح، وتبخل أن تقيم للشعب ملجأ واحدا للنساء والأطفال».

واتهم حماس بعدم المبالاة تجاه حياة الشعب الفلسطيني، قائلا: «16 سنة دخلت شعبك 8 حروب ومعملتش ملجأ واحد، مكنش عندك وقت وسط الأنفاق تعمل ملاجئ للشعب الفلسطيني تنجي الأطفال من موت محقق، كيف يمكن أن تبرر هذا غير أنك مجرم لا تضع للمدني الفلسطيني ولا المواطن مكانة ولا قدر ولا تهتم بحياته».

وأشار عيسى إلى فناء 47 عائلة فلسطينية بقطاع غزة ومحو أسمائها من السجل المدني بدءا من الرضع حتى الجد على مدار الأيام الأخيرة؛ نتيجة القصف الإسرائيلي، متسائلا: «مش كان أولى بهم ملجأ، أنت عايز تضرب ضربتك ويموت الآلاف ونقول نحتسبهم شهداء ونروح نصلي عليهم وندفنهم دفنا جماعيا وتشبع على اعتبار أن هذا جهاد وطريق الجنة».

واستنكر عدم استخدام أو تخصيص بعض الإنفاق كملاجئ لحماية الأطفال والنساء من الصواريخ الإسرائيلية بدلا من تحريض أنصار جماعة الإخوان على إغلاق معبر رفح، قائلا: «مينفعش تستخدم شوية أنفاق كملاجئ، ولا خيلهم يروحوا مصر وشغل الآلة الإخوانية مصر مفتحتش معبر رفح ليه».

وتابع: «بقالكم 16 سنة بتقولوا مصر لم تفتح المعبر ليه وأنت معملتش ملجأ واحد في غزة! يبقى مين المجرم في حق الشعب الفلسطيني؟ لما تطعن طعنة جبارة غير مسبوقة في أمن إسرائيل وتروعها لازم تكون عارفا نتائجها إيه».