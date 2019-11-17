 رئيس وزراء الهند: أتطلع للعمل عن قرب مع رئيس سريلانكا الجديد لتعميق السلام والأمن في المنطقة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء الهند: أتطلع للعمل عن قرب مع رئيس سريلانكا الجديد لتعميق السلام والأمن في المنطقة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:39 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:39 م

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد، وزير الدفاع السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا على فوزه في الانتخابات الرئاسية السريلانكية.

وقال مودي -عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة- إنه يتطلع للعمل عن قرب مع راجاباكسا؛ لتعميق العلاقات الأخوية والقريبة بين البلدين وشعبيهما، ولتعميق السلام والرخاء والأمن في المنطقة.

كما هنأ رئيس وزراء الهند -في تغريدته التي أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية- الشعب السريلانكي على إجراء الانتخابات بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن جوتابايا راجاباكسا -الشقيق الأصغر لرئيس سريلانكا السابق ماهيندا راجاباكسا- فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس السبت، بحصوله على نسبة 51.9% من الأصوات، متغلبا على منافسه الرئيسي ساجيت بريماداسا الذي أقر بهزيمته.

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