رئيس وزراء الهند: أتطلع للعمل عن قرب مع رئيس سريلانكا الجديد لتعميق السلام والأمن في المنطقة

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد، وزير الدفاع السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا على فوزه في الانتخابات الرئاسية السريلانكية.

وقال مودي -عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة- إنه يتطلع للعمل عن قرب مع راجاباكسا؛ لتعميق العلاقات الأخوية والقريبة بين البلدين وشعبيهما، ولتعميق السلام والرخاء والأمن في المنطقة.

كما هنأ رئيس وزراء الهند -في تغريدته التي أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية- الشعب السريلانكي على إجراء الانتخابات بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن جوتابايا راجاباكسا -الشقيق الأصغر لرئيس سريلانكا السابق ماهيندا راجاباكسا- فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس السبت، بحصوله على نسبة 51.9% من الأصوات، متغلبا على منافسه الرئيسي ساجيت بريماداسا الذي أقر بهزيمته.