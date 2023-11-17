الصحة العالمية تعبر عن قلقها من انتشار الأمراض بقطاع غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.



وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء"، وفق ما نقلته مواقع إخبارية فلسطينية.



وأضاف، أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال شديد في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير من المتوقع.