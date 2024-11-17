

اقتربت العاصفة الاستوائية "سارا" اليوم الأحد، من سواحل دولة بيليز الواقعة في أمريكا الوسطى، حيث يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية تهدد الحياة.

ومن المتوقع أن يصل مركز العاصفة إلى اليابسة في بيليز في وقت متأخر من الصباح أو قرب منتصف النهار (بالتوقيت المحلي)، وفقا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي.

ويأتي ذلك بعد أن أغرقت العاصفة الساحل الشمالي لهندوراس، حيث بقيت مستقرة منذ يوم الجمعة، مما تسبب في فيضان الأنهار وحصار بعض السكان في منازلهم.

وشملت التحذيرات من العاصفة الاستوائية الصادرة عن المركز حتى اليوم الأحد، جزر خليج هندوراس، بالإضافة إلى الساحل الشمالي للبلاد من بونتا كاستيا إلى الحدود مع جواتيمالا، وساحل جواتيمالا المطل على البحر الكاريبي، وسواحل بيليز وصولا إلى شمال المكسيك في ولاية كينتانا رو من تشيتومال إلى بويرتو كوستا مايا.

وتتسبب العاصفة في سقوط أمطار تصل كميتها إلى 10 بوصات (25 سنتيمترا) في المنطقة، مع احتمال وصول الكميات في بعض المناطق إلى 15 بوصة (38 سنتيمترا) حتى أوائل الأسبوع المقبل.

وأفاد المركز، بأن هذه الظروف "ستؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، قد تكون كبيرة، بالإضافة إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية".