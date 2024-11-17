استطلاع رأي إسرائيلي: 98% من عائلات جنود الاحتياط تضرروا نتيجة لخدمتهم

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن 98 % من عائلات جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي تضرروا نتيجة لخدمتهم في قطاع غزة والجنوب اللبناني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن استطلاع لمنتدى زوجات جنود الاحتياط، أن 98 % من عائلات الجنود تضرروا نتيجة لخدمة هؤلاء الجنود في قطاع غزة.

وأكدت القناة "كان" أن استطلاعا جديدا للرأي باسم "منتدى زوجات جنود الاحتياط" قد كشف أن عائلات جنود الاحتياط بالجيش أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتج عن الخدمة الطويلة لأفراد عائلاتهم من الجنود في الجيش، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل.