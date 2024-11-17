شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرض لهجوم روسي واسع

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تعرضت شبكة الطاقة الأوكرانية، لهجوم روسي واسع اليوم الأحد، وفق ما أعلنت السلطات الوطنية، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالى عشرين شخصا في كل أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الضربات فيما تخشى أوكرانيا التي تواجه صعوبات على جبهة القتال، خسارة الدعم الأمريكي مع إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي بعد يومين من اتصال هاتفي بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبرتها كييف خطوة خطيرة.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما ضخما استهدف كل مناطق أوكرانيا والبنية التحتية للطاقة، وأفاد بأنه تم إطلاق 120 صاروخا و90 طائرة مسيّرة.

وصرح المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إجنات: «كانت ليلة جهنمية»، موضحًا أن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت 144 من الصواريخ والمسيرات.

وأفاد وزير الخارجية أندري سيبيجا، بأن بلاده تتعرض لأحد أوسع الهجمات الجوية الروسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت كل أهدافها في هجوم واسع النطاق على البنى التحتية الأساسية للطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وتكثف روسيا الهجمات بواسطة المسيّرات والصواريخ وقد دمرت نصف قدرات أوكرانيا في مجال الطاقة بحسب كييف.

وأعلنت شركة ديتيك الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة، أن بعض محطاتها للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة، من دون وقوع إصابات بين موظّفيها.

وتعاني أوكرانيا انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي ما يبعث مخاوف من شتاء قاس.