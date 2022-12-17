تحذيرات قوية من المتخصصين الصحيين حول العالم لمشجعي كرة القدم العائدين من كأس العالم لكرة القدم في قطر، من مخاطر عودة "إنفلونزا الإبل''، وهي عدوى تنفسية يسببها فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS".



ويقول تقرير استشاري، نُشر على موقع وزارة الصحة الأسترالية، إن المشجعين العائدين من قطر يجب أن يكونوا على دراية بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويطلب من الأشخاص تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، من خلال مراعاة ممارسات النظافة الجيدة، وتجنب الاتصال الوثيق بالإبل، وتجنب تناول اللحوم غير المطهية أو غير المبسترة، بحسب موقع "NDTV" الهندي.



وطلبت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "UKHSA"، من الأطباء، البحث عن الأشخاص الذين يعانون من الحمى وصعوبات في التنفس.



وقالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، إن خطر العدوى على المقيمين في المملكة المتحدة منخفض للغاية، ولكنه قد يكون أعلى لدى أولئك الذين يتعرضون لعوامل خطر محددة مثل الإبل.



وبرزت التحذيرات عقب زيادة عدد حالات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، تم الإبلاغ عن 2600 حالة مؤكدة مختبريًا لـ MERS-CoV، و935 حالة وفاة مرتبطة بها على مستوى العالم إلى منظمة الصحة العالمية "WHO" في الفترة من أبريل 2012 إلى أكتوبر 2022، حيث اكتشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.



وفي قطر يُقام حدثان جماهيريان في وقت واحد، وهما بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومهرجان ملكة جمال الإبل لنادي الجمال، ولقد اجتذبت هذه الأحداث مئات الآلاف من الأشخاص من داخل الشرق الأوسط ومن جميع أنحاء العالم، يحضر الكثيرون كلا الحدثين ويتفاعلون عن كثب مع بعضهم ومع الإبل، مما يخلق ظروفًا مثالية لانتقال مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ المرتبطة بالإبل مع إمكانية الوباء، بحسب موقع "thelancet".



وللحد من خطر انتشار الفيروسات، قامت منظمة الصحة العالمية وسلطات قطر بنقل رسائل صحية واسعة النطاق للمسافرين إلى قطر، وتتضمن هذه الرسائل تجنب الاتصال المباشر بالإبل، وتجنب تناول حليب الإبل الخام أو لحم الإبل، ولكن الأجواء الاحتفالية والاتصال بين الإبل العربية والمستوردة والمحلية المشاركة في المسابقة، وأصحاب الإبل، والحضور في كلا الحدثين أمر لا مفر منه، وكذلك استهلاك الأطعمة الشعبية في قطر والتي تشمل منتجات ألبان الإبل.



وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن إصابة اللاعب كينجسلي كومان بـ فيروس الإبل، خلال معسكر المنتخب الفرنسي، قبل المباراة النهائية له أمام منتخب الأرجنتين في نهائي الكأس، وتعد إصابة اللاعب كومان بـ فيروس الإبل هي الثالثة التي تضرب لاعبي فرنسا، فقد أصيب كلاً من دريان رابيو ودايو أوبيكانو.



و"ميرس" هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهي مرض فيروسي يسببه نوع من الفيروسات التاجية، والذي ينتمي إلى عائلة مختلفة عن تلك التي تسببت في كوفيد-19، ويعتبرها المتخصصون أكثر فتكاً من كوفيد، حيث فقد 35% من الأشخاص الذين عانوا منها حياتهم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، وهي فيروس حيواني المصدر، أي ينتقل من حيوان إلى آخر هذا الفيروس له سجل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وناقلاته الرئيسية هي الجمل العربي.