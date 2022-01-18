مدرب سلة الزمالك: سأعاقب نجلي واعلمه كيف يلعب بعقلية المشجع دون توريط فريقه

علق ياسر عبدالوهاب المدير الفني لسلة الزمالك، على خسارة فريقه أمام الأهلي في دوري السوبر، وذلك بعد مباراة مثيرة، وما سيفعله مع نجله أحمد لاعب الفريق على إشارته الخارجة، خلال اللقاء.

وقال عبدالوهاب في تصريحات عبر قناة "المحور": "الزمالك كان أفضل من الأهلي طوال اللقاء، وكنا نستحق الفوز، لا أريد أن أتحجج بالتحكيم".

وتابع: "ولكن حكم المباراة احتسب لصالحنا رميتين في هجمة مرتدة، رغم أن لاعب الأهلي لم يلمس لاعب الزمالك، واحتساب الرميتين هنا يجعل الوقت يتوقف ويمنح الفرصة للمنافس للعودة".

وواصل: "لاعب الأهلي أشار إلينا بإِشارة غير خارجة قبل إشارة نجلي، ورغم ذلك الحكم قال لي إنه لم يشاهد إشارة لاعب الأهلي مثلما شاهد إشارة لاعب الزمالك".

أضاف: "سأعاتب نجلي على إشارته الخارجة ضد الأهلي، مهم أن تلعب بعقلية المشجع ولكن في الوقت نفسه يجب أن تحافظ على توازنك في الملعب حتى لا تورط فريقك".

وشدد: "أقول لجماهير الزمالك أن فريقكم في كرة السلة عاد إلى قوته ومباراة الأهلي اليوم ليست نقطة فارقة في الموسم، مازال المشوار طويلا في الدوري، ورغم الخسارة كنا الأفضل ولكني أرى أننا تعرضنا لظلم تحكيمي في المباراة ولكن لن أعلق الهزيمة على شماعة التحكيم".

واختتم حديثه قائلا: "هناك تطور في الأداء رغم الظروف الصعبة التي تطارد الفريق هذا الموسم ، ونحن على استعداد تام للمنافسات المقبلة، ورسالتي لجماهير الزمالك أن فريقكم عاد إلى مكانته".