خطة مقترحة من الفاو تسمح بإنتاج 90 مليون لتر لبن بالقرن الإفريقي في 2022

وضعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، خطة للقرن الإفريقي، إذا ما حظيت بالتمويل الكامل، أن تتيح إنتاج ما يصل إلى 90 مليون لتر من الحليب وما يصل إلى 000 44 طنّ من المحاصيل الغذائية الأساسية خلال النصف الأول من عام 2022.

وقالت المنظمة إن الخطة التي تحتاج تمويل بقيمة 138 مليون دولار، والإنتاج المتوقع عند تنفيذه، سيحمي أكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي من الجوع لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقال رين باولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة: تسعى خطة منظمة الأغذية والزراعة للتصدي للجفاف إلى توجيه الدعم إلى 1.5 مليون شخص من السكان الريفيين الأكثر تعرضًا للخطر في إثيوبيا وكينيا والصومال.

ويشمل ذلك، بالنسبة إلى الأسر الرعوية، توفير الأعلاف الحيوانية والمغذيات التكميلية والعيادات الصحية البيطرية المتنقلة للحفاظ على صحة مواشيها وإنتاج الحليب ونقل المياه إلى خزانات قابلة للطي تبلغ سعتها 000 10 لتر تم وضعها في المناطق النائية وتحسين الآبار الموجودة لتعمل على الطاقة الشمسية.

وبالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على المحاصيل، تسعى المنظمة إلى توزيع بذور الأصناف السريعة النضج التي تتحمل الجفاف من الذرة الرفيعة، والذرة، واللوبياء السوداء، واللوبيا الذهبية الغنية بالبروتينات، والخضروات الغنية بالمغذيات، وتوفير خدمات حراثة الأراضي قبل الزرع، وإتاحة خدمات الري، فضلًا عن التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة.

وفي الصومال، تدعو خطة المنظمة إلى توفير الزوارق والمعدات والتدريب لمساعدة المجتمعات الساحلية التي لا تعمل عادة في صيد الأسماك، على تأمين مصدر جديد تشتد الحاجة إليه من السعرات الحرارية والبروتينات، وذلك بالاستناد إلى عمل المنظمة الجاري لتشجيع تنوع مصادر سبل العيش في البلاد.